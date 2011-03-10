Минрегионстрой: нужно создать областные управляющие компании в сфере водо- и теплоснабжения

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства заявляет о необходимости создания областных управляющих компаний в сфере водо- и теплоснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрий ХИВРИЧ.

По его словам, французская компания разработает организационную структуру таких компаний, первые из которых планируется создать уже в текущем году в Крыму и Черкассах.

"Французская компания предоставила нам грант на создание управляющих компаний. Мы планируем в этом году все провести – это около 3 млн. долл. Это, в основном, на разработку организационной структуры, консультации по созданию. Мы планируем в этом году начать создание этих двух компаний в Крыму и Черкасской области", - сказал первый замминистра.

Ю.ХИВРИЧ пояснил, что целью создания таких управляющих компаний является приведение тарифов в населенных пунктах региона к единому уровню. "Мы видим сегодня одним из механизмов выравнивания цены – это создание управляющих компаний на уровне области - водных и тепловых. Это даст возможность иметь единую по области ценовую, техническую и экономическую политику в данном направлении", - сказал он.

По словам первого замминистра, управляющая компания будет создаваться по решению облсовета. "Компания создается на основе делегированных полномочий местными общинами по управлению своей собственностью. Горсовет принимает решение, что он делегирует сегодня областному совету полномочия управлять его собственностью, а областной совет создает компанию, и все водоканалы входят в эту компанию, и управляет ею облсовет. Собственность остается коммунальной", – подчеркнул Ю.ХИВРИЧ.

Он также добавил, что в Украине уже действует две управляющие компании в Донецке и Луганске.