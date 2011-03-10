«Олимпик-Парк»: строительство первой очереди коттеджного городка закончат к концу года

Начиная с февраля 2011 года, возобновлены строительно-монтажные работы в коттеджном поселке «Олимпик-Парк» (с. Березовка Макаровского района Киевской области). В настоящее время в соответствии с графиком ведутся работы по завершению первой очереди строительства поселка. Она будет введена в эксплуатацию до конца текущего года. Об этом в комментарии УНИАН сообщил генеральный директор управляющей компании Василий РОЗЖИВИН.

По его словам, в поселке ведутся инфраструктурные работы, в частности – было произведено подключение к электрическим сетям. При этом управляющая компания объявила о существенном снижении стоимости электроэнергии для жителей поселка. Начиная с 1 марта, тариф на электроэнергию для владельцев коттеджей уменьшен почти втрое, и составляет 0,29 грн. за 1 кВт (ранее – 0,77 грн. за 1 кВт). Тариф понижен благодаря переоформлению договоров с РЭС и получению новых технических условий на подключение. «Рабочая группа упорядочила схему расчетов. Электросети обслуживаются в соответствии с установленным порядком», - заявил В.РОЗЖИВИН.

Он также рассказал, что неделю назад была получена вся разрешительная документация для ввода в эксплуатацию первой артезианской скважины. Ее глубина составляет 100 м (синеманский уровень). Забор воды будет осуществляться с глубины 85 м. Производительность скважины - 15 кубометров в час. По биологическим характеристикам вода соответствует всем нормативам класса «Вода питьевая».

Планируется установка накопительных емкостей (из расчета 50-60 кубометров в сутки), а также системы очистки и обезжелезивания воды. Предусмотрена установка системы аэрационной очистки воды, которая не требуют наличия сменного коагулянта. Это оптимизирует затраты на ее эксплуатацию.

По информации гендиректора управляющей компании, состоялось заключение договоров с подрядчиками на предмет подключения к водопроводу и канализации жилых домов «Олимпик-Парка». В марте 2011 года будет завершен расчет проектов, согласование этапов ввода в эксплуатацию систем и состава оборудования. Сдача в эксплуатацию намечена на конец июня. С этого времени будет обеспечена подача воды в коттеджи «Олимпик-Парка». Финансирование работ по подключению к водопроводу и канализации произведено в полном объеме.

Как сообщил В.РОЗЖИВИН, работы по газоснабжению в «Олимпик-Парке» будут завершены в конце мая. Ввод системы газоснабжения в эксплуатацию состоится в конце июня. Финансирование работ по газоснабжению проводится согласно плану. Он также сообщил, что для удобства владельцев коттеджей и повышения эффективности взаимодействия с ними, управляющая компания открыла офис «Олимпик-Парка» в Киеве по адресу: ул. О.Гончара, 12. Офис принял первых клиентов 9 марта.

Справка УНИАН.Коттеджный поселок «Олимпик-Парк» расположен в Макаровском районе Киевской области (19 км от Киева по Житомирской трассе). На участке площадью 290 га возводятся 1030 коттеджей площадью 150-350 кв. м с прилегающими земельными участками в 15-35 соток, а также полный комплекс объектов бытовой инфраструктуры.

Инициаторами проекта «Олимпик-Парк» являются бизнесмены Николай ЛАГУН (учредитель «Дельта-Банка») и Кирилл ДМИТРИЕВ (руководитель фонда прямых инвестиций ICON Private Equity).