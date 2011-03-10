В Украине до апреля проверят состояние систем централизованного водоотвода

Во всех регионах Украины до апреля текущего года проверят техническое состояние систем централизованного водоотвода.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктора ТИХОНОВА.

Согласно сообщению, техническое состояние систем централизованного водоотвода проверит рабочая группа, в состав которой войдут представители Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерства здравоохранения, МЧС, Минэкоресурсов, Госагентства водных ресурсов, СБУ, МВД и Генпрокуратуры. Рабочая группа была создана на сегодняшнем совещании в Минрегионстрое по улучшению технического состояния централизованных систем водоотвода и прекращению сброса неочищенных сточных вод в акватории больших рек и на побережье Крыма.

В пресс-службе уточнили, что в областях будут созданы региональные рабочие группы по проверке технического состояния систем централизованного водоотвода.

По словам В.ТИХОНОВА, основная часть существующих централизованных систем водоотвода населенных пунктов построена еще 30-50 лет назад. Протяженность ветхих и аварийных канализационных сетей достигла 35% от их общей длины. Свыше 40% оборудования систем водоотвода сегодня нуждается в замене, 25% канализационных станций очистки находятся в эксплуатации свыше 40 лет.

Вице-премьер-министр отметил необходимость разработки общегосударственной программы развития и реконструкции централизованных систем водоотвода населенных пунктов Украины, реализация которой должна решить проблемные вопросы водоотвода. Проект концепции этой программы, которая, как планируется, будет рассчитана на период 2012-2020 годов, будет утвержден в конце мая.

По данным Минрегионстроя, на сегодня централизованными системами водоотвода обеспеченны 1685 (445 городов, 503 поселка городского типа, 737 сел) населенных пунктов Украины из 29815 существующих (5,7% их общего количества).

Наибольшее количество населенных пунктов в регионах с централизованным водоотводом сосредоточено в Крыму, Луганской, Киевской и Донецкой областях.

Общая протяженность канализационных сетей – 50 837,2 км, из которых в аварийном и ветхом состоянии находятся 17 692,9 км.