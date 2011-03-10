Эксперты прогнозируют активизацию коттеджного строительства под Киевом

Активизация рынка коттеджного строительства в Киевской области начнется с 2012 года.

Об этом говорится в сообщении консалтинговой компании SV Development, переданном УНИАН.

По данным компании, за 2005-2011 гг. количество коттеджных поселков (КП) в 50-километровой пригородной зоне Киева выросло более чем в четыре раза и сегодня составляет 142 городка (включая КП на разных стадиях проектирования), из которых 47 (на более чем 2,2 тыс. домовладений) сданы в эксплуатацию, 68 (более 11,5 тыс. домовладений) находятся на этапе строительства, 27 (свыше 7,7 тыс. домовладений) - на стадии проектирования.

На начало 2011 года в продажу выставлено около 2500 домовладений в 49 коттеджных поселках Киевского региона (всего планируется в этих городках более 6000 домовладений, причем около 2 400 лотов уже проданы, остальные объекты пока не экспонировались).

Согласно результатам исследования, проведенного SV Development, наибольшее количество коттеджных поселков находится в Обуховском (33%, 47 пос.), Житомирском (18%, 26 пос.) и Бориспольском (13%, 19 пос.) направлениях. Наименьшее – в Одесском (11%, 16 пос.), Броварском (9%, 13 пос.), Вышгородском (8%, 12 пос.) и Бородянском (6%, 9 пос.).

В разрезе домовладений лидером является Броварская трасса, где планируется строительство/построено 22% всех домовладений по 9 районам области, далее идут Обуховское, Житомирское, Бородянское и Бориспольское направления (20%, 19%, 15% и 12% соответственно). В явных аутсайдерах – Одесская (9%) и Вышгородская (3%) трассы.

Таким образом, лидерами по количеству предложений являются 5 направлений (Броварское, Обуховское, Житомирское, Бородянское и Бориспольское), удельный вес остальных районов в общей структуре предложения домовладений в совокупности – 12%.