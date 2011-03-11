Суд отказал НФПУ в удовлетворении иска о незаконности повышения цены на газ

Окружной административный суд Киева отказал Национальному форуму профсоюзов Украины (НФПУ) в удовлетворении исковых требований относительно незаконности повышения цены на газ.

Об этом сказано в заявлении пресс-службы НФПУ, текстом которого располагает УНИАН.

В заявлении отмечается, что теперь НФПУ намерен обжаловать это решение в Киевском апелляционном административном суде.

«Мы подали иск против НКРЭ относительно незаконности постановления о повышении на 50% цены на потребительский газ еще летом. Но заседание суда переносилось несколько раз. Ведь, кроме нас, истцами по этому делу выступали представители ВО «Батьківщина» и физическое лицо, и суд отказывался открывать заседание из-за неявки других истцов. 10 марта 2011 года суд наконец рассмотрел наше заявление по сути и отказал в удовлетворении исковых требований», – цитирует пресс-служба слова председателя НФПУ Мирослава ЯКИБЧУКА.

При этом М.ЯКИБЧУК добавил: «Это значит, что суд признал постановление НКРЭ о повышении цены на потребительский газ с 1 августа 2010 года законным».

Председатель НФПУ напомнил, что в 2009 году НФПУ выиграл аналогичный иск в суд, не позволив НКРЭ повысить цену на газ для населения. По его словам, сейчас суд принял противоположное решение без всякой аргументации, пообещав предоставить обоснование 17 марта 2011 года.

«Поскольку за это время законодательная и нормативная база в Украине не изменилась, решение суда выглядит странным. Есть подозрения, что оно было не столько юридическим, сколько политическим», – подчеркнул М.ЯКИБЧУК.

Как сообщал УНИАН, 10 марта 2011 года состоялось заседание Окружного админсуда по иску НФПУ к НКРЭ относительно незаконности постановления НКРЭ №812, которым с 1 августа 2010 года были на 50% повышены цены на потребительский газ.