Автоматизированная система земкадастра содержит данные по 70% участков – Госземагентство

Автоматизированная система земельного кадастра на сегодняшний день содержит данные по 70% участков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Государственного агентства по земельным ресурсам Украины Николай КАЛЮЖНЫЙ.

«Внесено на сегодняшний день у нас 70% в электронном виде тех документов, тех земельных участков, которые были переданы гражданам и предприятиям в постоянное пользование или аренду", – сказал он.

«Кроме того, мы предполагаем, что у нас будет проведена инвентаризация земли и постепенно мы в электронном виде все сделаем. За один год все это сделать невозможно», – добавил замглавы ведомства.

При этом Н.КАЛЮЖНЫЙ затруднился спрогнозировать, когда в кадастр будут внесены данные по оставшимся 30% участков, добавив, что закон о земельном кадастре заработает с 1 января 2012 года, и база будет работать по имеющимся в ней участкам.