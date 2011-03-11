Попов: при начислении киевлянам платы за ЖКУ в первые два месяца возможны ошибки

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ допускает, что при начислении киевлянам платы за жилищно-коммунальные услуги в первые два месяца с момента введения скидок возможны ошибки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал сегодня в интервью журналистам, комментируя информацию на одном из телеканалов, что киевляне, которые являются примерными плательщиками за предоставленные жилищно-коммунальные услуги и уплатившие за январь до 20 февраля, получили платежные документы с тарифами, которые не учитывают 6%-10% скидок.

Как подчеркнул глава КГГА, по каждому конкретному случаю необходимо разбираться отдельно. Он предположил, что некоторые киевляне могли просто не разобраться с новыми тарифами, не зная точные цифры. «В платежке не написано, что это скидка, но поставлен льготный тариф. На самом деле льгота предоставлена, стоимость обозначена по цене меньшей, но понять это тем, кто получил платежку, на данный момент получилось проблематично», - предположил А.ПОПОВ.

В связи с этим он пообещал, что в следующем месяце киевляне получат платежные поручения нового образца, в которых будут указаны предоставленные скидки. «Мы изменим форму платежного поручения, чтобы учесть механизм скидок», - заверил А.ПОПОВ.

Вместе с тем глава горадминистрации не исключил, что в некоторых платежках могут быть указаны тарифы без скидок из-за неотработанной пока системы расчета скидок.

«Знаете, как в пословице: лес рубят - щепки летят… Конечно, будут некоторые моменты, в которых нужно конкретно разобраться. Поэтому первый месяц, может два, будут какие-то притирки с ЖЭКами – мы укажем им на нарушения, где-то будут заявления граждан, которые надо рассмотреть, потому что они уплатили, а прохождение денег, может, было задержано банком. То есть, некоторые моменты есть», - сказал А.ПОПОВ.

При этом подчеркнул: «Мы этот момент отшлифуем. И я думаю, что уже даже на следующий месяц такой проблемы не будет. Но сейчас с этим нужно разобраться».

По словам А.ПОПОВА, он гарантирует, что все заявления владельцев квартир в связи с этой проблемой будут рассмотрены, чтобы «выйти на нормальный режим и взаимопонимание с потребителями».

На уточняющий вопрос, будут ли произведены перерасчеты по таким платежкам, он ответил: «Конечно. Однозначно».