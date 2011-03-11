КГГА напоминает о необходимости переоформления субсидий на оплату ЖКУ каждые шесть месяцев

Главное управление труда и социальной защиты населения Киевской городской госадминистрации напоминает о необходимости переоформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг каждые шесть месяцев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, по окончании срока действия субсидии семья обязательно должна подтвердить свое право на получение субсидии на следующий срок путем личного обращения в органы социальной защиты населения по месту регистрации.

В связи с этим, как подчеркивают в управлении, семьи, у которых срок действия субсидии закончился в январе 2011, должны срочно обратиться в органы социальной защиты населения и оформить жилищную субсидию.

Для назначения субсидии необходимо предоставить: заявление; декларацию о доходах и имущественном состоянии; если в составе семьи есть трудоспособные лица или работающие пенсионеры, то к заявлению и декларации необходимо приложить справку об их доходах за 6 предыдущих месяцев перед обращением. Справки о размере пенсии предоставлять не нужно.

Главное управление также обращает внимание киевлян на то, что в случае утверждения новых тарифов на жилищно-коммунальные услуги субсидии назначаются в течение трех месяцев с момента повышения размера платежей.