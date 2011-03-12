КГГА: 70% киевлян получили скидку на оплату коммунальных услуг за февраль

В Киевской городской государственной администрации заявляют, что 70% киевлян получили скидку на оплату коммунальных услуг за февраль.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на результаты мониторинга коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр».

Столичная власть напоминает, что льготный тариф распространяется на тех жильцов, которые своевременно и в полном объеме до 20 числа месяца внесли плату за потребленные жилищно-коммунальные услуги. Для них тариф за централизованное отопление составляет – 2,91 грн. за 1 кв. м, за горячую воду и водоотвод горячей воды при наличии счетчика – 15,93 грн. за 1 куб. м.

Согласно данным мониторинга ГИВЦ, остальные 30% жителей столицы получили квитанции с начислением тарифов с оплатой после 20 числа месяца. В частности, тариф за централизованное отопление составляет – 3,10 грн. за 1 кв. м, за горячую воду и водоотвод – 16,78 грн. за 1 куб. м.

В этом проценте учтены и те киевляне, для которых, согласно распоряжению КГГА, льготные тарифы не применяются. В частности, это жильцы, которые получают субсидии, имеют долг за жилищно-коммунальные услуги, и те, кто осуществил оплату после 20 числа. Почти в 40 тыс. лицевых счетов существует долг до 10 грн., и начисления осуществлялись не по льготному тарифу.

Спорные вопросы относительно применения тарифов рассматривают комиссии, созданные при районных в городе Киеве госадминистрациях.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК прогнозировал, что в марте около 90% киевлян получат платежки за услуги ЖКХ со скидкой.

Для киевлян с февраля в связи с подорожанием горячей воды и отопления квартирная плата повысилась в среднем в 1,3 раза.