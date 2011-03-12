Единый реестр очередников на получение жилья планируется создать до 2012 года

Единый государственный реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, планируется создать до 1 января 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно сообщению, правительство 11 марта приняло постановление “О едином государственном реестре граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий”.

Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор ТИХОНОВ отметил, что реестр вводится с целью обеспечения прозрачности ведения учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и общественного контроля за распределением и предоставлением жилья.

Предусматривается, что реестр – это автоматизированная система сбора, накопления, предоставления, защиты и учета информации о гражданах, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Держателем реестра будет Минрегионстрой, который определит администратора реестра – предприятие, относящееся к сфере управления министерства. Доступ к информации, находящейся в реестре, будет обеспечен через специально созданный веб-сайт.

Финансирование формирования реестра предусмотрено Государственной целевой социально-экономической программой строительства (приобретения) жилья на 2010-2017 гг. в размере 11,6 млн. грн.