Кабмин предлагает упростить процедуру выделения земли для пользования недрами

Кабинет министров предлагает упростить процедуру предоставления земельных участков для нужд, связанных с пользованием недрами.

Об этом говорится в законопроекте №8209 «О внесении изменений в ст. 151 Земельного кодекса Украины по упрощению процедуры предоставления земельных участков для нужд, связанных с пользованием недрами», внесенном в парламент 10 марта т.г.

Согласно документу, размещенному на сайте ВР, при изъятии земельных участков под объекты градостроительства или для нужд, связанных с пользованием недрами, размещение которых определено градостроительной деятельностью или землеустроительной документацией (генеральные планы населенных пунктов, проекты детального планирования, другая градостроительная документация, технико-экономическое обоснование использования и охраны земель административно-территориальных образований, проекты землеустройства по упорядочению территорий населенных пунктов и т.д.), не будет необходимости проводить согласование места расположения объекта.