Прокуратура опротестовала решение Киевсовета о передаче под строительство земли на Жуковом острове

Прокуратура Киева опротестовала незаконное решение Киевского городского совета от 29 апреля 2010 года, которым в собственность обслуживающему жилищно-строительному кооперативу «Совские пруды» передан земельный участок площадью более 15 га на улице Февральской, 58-я, 58-в в Голосеевском районе столицы (Жуков остров).

Как сообщили УНИАН в пресс-группе прокуратуры Киева, в ходе прокурорской проверки установлено, что отведение этого участка осуществлено с нарушением земельного законодательства, в частности за счет ценных природных объектов: озелененных территорий общего пользования и прибрежных защитных полос Днепра.