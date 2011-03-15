Программы реформирования ЖКХ утверждены только в 10 регионах

Региональные программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства утверждены только в 10 регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор департамента стратегии реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Наталья ОЛИЙНЫК на совещании, посвященном выполнению задач Общегосударственной программы реформирования и развития ЖКХ в 2010 году и задач на 2011 год.

В частности, региональные программы согласованы министерством и утверждены сессиями соответствующих советов Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Черкасской областей, Киева и Севастополя.

Н.ОЛИЙНЫК отметила, что планируются к утверждению на сессиях программы восьми областей (Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской и Черниговской).

При этом находятся на доработке программы реформирования и развития ЖКХ 10 регионов (Крым, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Кировоградская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая области). Из них уже утверждены сессиями программы Крыма, Винницкой, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

Н.ОЛИЙНЫК отметила, что все регионы должны утвердить свои программы до 25 марта т.г.