Убытки предприятий ЖКХ в январе составили 0,7 млрд. грн.

Украинские предприятия жилищно-коммунального хозяйства в январе т.г. получили убытки в размере 0,7 млрд. грн., из них предприятия коммунальной теплоэнергетики – 440,4 млн. грн., водопроводно-канализационного хозяйства – 129,6 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор департамента экономики и тарифной политики Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Иван ПАСТУХОВ на совещании, посвященном выполнению задач Общегосударственной программы реформирования и развития ЖКХ в 2010 году и задач на 2011 год.

По состоянию на 1 февраля т.г. наибольшие убытки получили предприятия Харьковской (126,4 млн. грн.), Киевской (57,7 млн. грн.), Луганской (55,6 млн. грн.), Днепропетровской (51 млн. грн.) и Донецкой (42,6 млн. грн.) областей, наименьшие – Ровенской (4,8 млн. грн.), Сумской (5,5 млн. грн.) и Житомирской (6,5 млн. грн.) областей.

По данным министерства, в 2010 году предприятия отрасли получили убытки в размере 3,4 млрд. грн. (без учета ОАО «Киевводоканал» и АК «Киевэнерго»), из них предприятия коммунальной теплоэнергетики получили убытки на 2 млрд. 163 млн. грн., водопроводно-канализационного хозяйства – 652 млн. грн.

Кроме того, сообщил И.ПАСТУХОВ, по состоянию на 1 февраля т.г. кредиторская задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства составляет 18 млрд. грн.

По его словам, из общей суммы кредиторской задолженности 9,1 млрд. грн. составляет задолженность предприятий по оплате за потребленный природный газ.