“Киевводоканал” настаивает на передаче ему станции сточных вод

Публичное акционерное общество «Акционерная компания «Киевводоканал» настаивает на передаче ему на баланс сливной насосной станции на Надднепрянском шоссе , 11, с целью усиления контроля над стоками.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО «АК «Киевводоканал», об этом заявил сегодня председатель правления общества Валерий ЧЕНЧЕВЫЙ во время встречи со специалистами Лаборатории химико-аналитического контроля над качеством сточных вод Управления экологического надзора (УЭН) АК «Киевводоканал».

По словам В.ЧЕНЧЕВОГО, в ближайшее время необходимо усилить контроль над объемами, а также количественным и качественным составом стоков, которые поступают в городскую систему канализации и, соответственно, на очистные сооружения Бортничской станции аэрации (БСА).

Как подчеркивают в пресс-службе “Киевводоканала”, потребность в строгом надзоре за показателями сточных вод, которые постоянно поступают с предприятий Киева на БСА, – это проблема не только местного, но и – учитывая значение реки Днепр – государственного масштаба. Уровень загрязненности стоков промышленными и несанкционированными отходами, как заявляют в “Киевводоканале”, теперь почти катастрофический, и это, в свою очередь, нуждается в дополнительной очистке для приведения питьевой воды до необходимых санитарных норм.

“Весомым шагом в сторону улучшения ситуации с вредными стоками станет скорейшее решение проблемы передачи со стороны ОАО «Киевспецтранс» на баланс ПАО «АК «Киевводоканал» сливной насосной станции, расположенной на Надднепрянском шоссе 11, через которую постоянно происходит сброс сточных вод без соблюдения допустимого уровня концентрации вредных веществ”, - заверяют в обществе.

В “Киевводоканале” отмечают, что передача сливной станции на его баланс позволит регулировать объемы и качество стоков, которые поступают в городскую систему канализации и на очистные сооружения БСА, и вести непосредственный контроль над их показателями. Это, в свою очередь, даст возможность уменьшить бесконтрольный сброс концентрированных (без соответствующего разбавления) промышленных сточных вод и фильтрата в городскую канализационную систему, что улучшит экологическое состояние поверхностных источников водоснабжения в регионе и общую ситуацию с очисткой стоков на БСА.

«Мы будем активно работать над тем, чтобы не только контролировать наличие вредных веществ в сточных водах, но и побуждать предприятия заниматься предварительной очисткой и не допускать выбросов концентрированных стоков», - заявил В.ЧЕНЧЕВЫЙ.

*** Лаборатория химико-аналитического контроля над качеством сточных вод Управления экологического надзора АК «Киевводоканал» является одним из главных структурных подразделений УЭН, основная цель работы которой - контроль качества состава сточных вод предприятий Киева, которые сбрасывают их в городскую канализацию, с последующим поступлением на очистные сооружения БСА. Лаборатория обеспечивает полное и своевременное проведение химического анализа сточных вод, которые поступают с предприятий.

В среднем за месяц лаборатория анализирует 1100 проб. На учете в УЭН состоят 3800 абонентов.

Лаборатория проводит химический анализ сточных вод по 30 ингредиентам, но для каждого вида деятельности предприятия устанавливается определенное количество ингредиентов. 12 ингредиентов являются обязательными. Средства измерительной техники для лаборатории были приобретены в 2007-2008 годах.