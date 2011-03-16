Строительные предприятия Украины увеличили объемы работ на 6,1%

Строительные предприятия Украины в январе-феврале этого года увеличили объемы работ на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 4 млрд. 430,1 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период строительные предприятия увеличили объемы работ по подготовке строительных участков на 9,7% – до 316,2 млн. грн., по строительству зданий и сооружений – увеличили на 8,1%, до 3 млрд. 641,2 млн. грн., по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – снизили на 9,9%, до 445,6 млн. грн., по завершению строительства – снизили на 20,7%, до 20,7 млн. грн., по аренде строительной техники с оператором – увеличили на 25,4%, до 6,4 млн. грн.

В Госкомстате отметили, что по характеру строительства работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 82,2% от общего объема, по капитальному ремонту – 10,4%, по текущему ремонту – 7,4%.

В частности, строительные предприятия Киева за указанный период увеличили объем работ на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 1 млрд. 083,2 млн. грн., выполнив 24,5% от общегосударственного объема работ.

Как сообщал УНИАН, строительные предприятия Украины в январе этого года увеличили объемы работ на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 1 млрд. 993,9 тыс. грн.

Справка УНИАН. Строительные предприятия Украины за 2010 года снизили объемы работ на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 43 млрд. 174,9 млн. грн.