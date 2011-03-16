МинЖКХ намерено подвести итоги отопительного сезона 15 апреля

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины намерено подвести итоги прохождения отопительного сезона 2010-2011 гг. 15 апреля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

«Хотя до завершения отопительного сезона еще остался месяц, уже сейчас можно отметить, что отопительный сезон 2010-2011 года прошел стабильно. Министерство осуществляло мониторинг ситуации с прохождением отопительного сезона каждый день», - отметил первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрий ХИВРИЧ.

По его данным, в 2010-2011 году было подготовлено к эксплуатации в зимних условиях: 23 010 котельных, из них отремонтировано 1 106, заменено 1 205 котлов и отремонтировано 472,821 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Также было подготовлено 5 836 центральных тепловых пунктов и заготовлено 497 880 тонн угля, запасов жидкого топлива создано в объеме 41432,5 тонн.

Ю.ХИВРИЧ также отметил, что 20 апреля планируется разработать проект распоряжения Кабинета министров относительно мероприятий по подготовке к следующему отопительному сезону.

По данным министерства, по состоянию на 14 марта 2011 года, за отопительный сезон 2010-2011 гг. предприятия коммунальной теплоэнергетики Украины потребили природного газа на сумму 11 551,1 млн. грн., оплатили 5 343,6 млн. грн. (в т.ч. – 693,6 млн. грн. льготами и субсидиями). Уровень расчетов за газ в среднем составляет 46%.