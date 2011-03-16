Стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке Харькова снизилась на 0,5%

Средняя стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке Харькова в феврале текущего года снизилась на 0,5% по сравнению с январем т.г. – с 5650 до 5619,5 грн./кв.м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе девелоперской компании «Макрокап Групп» (Харьков).

По данным компании, жилье бизнес-класса в феврале подорожало на 3,7% - с 9111,5 до 9452,3 грн./кв.м.

При этом цена на жилье премиум-класса стабилизировалась на уровне 15023 грн./кв.м.

Справка УНИАН. «Макрокап Групп» (Makrocap Group, Харьков) – девелоперский холдинг, предоставляющий услуги в сфере девелопмента, от разработки концепций и проектирования до строительства и управления готовыми объектами недвижимости различного типа. Группа также реализует проекты во Львове, Одессе, Крыму и в украинских Карпатах. История группы началась в 1997 году с создания ООО «Макрокап Девелопмент Украина» (МКДУ).