Клюев поручил губернаторам проверить тарифы на ЖКУ и предприятия-должников

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ поручил главам областных администраций проверить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, установленные местными властями, а также вместе с правоохранительными органами провести проверку предприятий, допустивших наибольшую задолженность за энергоресурсы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра.

«По итогам проверок – принять кардинальные меры», – сказал А.КЛЮЕВ на селекторном совещании с участием руководителей всех регионов Украины.

По его данным, в нескольких регионах местные власти под прикрытием незначительного роста цен на энергоносители в 2-3 раза необоснованно повысили цены на другие дополнительные услуги по обслуживанию жилья.

Первый вице-премьер-министр поручил руководителям всех областей провести тщательный анализ всех аспектов тарифообразования в ЖКХ. «Мы обязаны, наконец, прекратить это воровство», – сказал он.

А.КЛЮЕВ также заявил о необходимости ускорения реализации программ по модернизации предприятий тепловой энергетики, уменьшению затрат энергоносителей.

При этом первый вице-премьер напомнил, что Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) утвердила тарифы на тепловую энергию для населения на 2011 год для субъектов хозяйствования, которые производят, транспортируют и поставляют тепловую энергию, однако соответствующие новые тарифы на услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды населению органами местного самоуправления не установлены. По словам А.КЛЮЕВА, такая ситуация привела к тому, что сумма задолженности местных бюджетов перед коммунальными предприятиями теплоэнергетики по разнице в тарифах за период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2010 года составила 3,6 млрд. грн.

В свою очередь, председатель НКРЭ Сергей ТИТЕНКО сообщил, что в ближайшие дни Министерство юстиции должно зарегистрировать порядки формирования тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотвод для компаний-лицензиатов НКРЭ, которые утверждены комиссией и опубликованы на ее сайте. Председатель НКРЭ заявил, что комиссия также готовит программы проверок финансовой отчетности и порядка ведения хозяйственной деятельности в компаниях. Он подчеркнул, что проверки начнутся с крупнейших должников.