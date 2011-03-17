НКРЭ отложила пересмотр тарифов на газ для населения до 24 марта
12:02, 17 марта 2011Недвижимость
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Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) отложила вопрос пересмотра тарифов на природный газ для населения на свое следующее заседание, которое состоится 24 марта т.г.
Как передает корреспондент УНИАН, пересмотр отложен регулятором в связи с необходимостью дополнительного изучения данного вопроса.
Также комиссия решила не рассматривать на сегодняшнем заседании вопрос корректировки тарифов на тепло для теплоснабжающих компаний.
Вопрос пересмотра тарифов на электроэнергию для населения оставлен в повестке дня регулятора и будет рассмотрен на сегодняшнем заседании.
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