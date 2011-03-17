НКРЭ отложила пересмотр тарифов на газ для населения до 24 марта

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) отложила вопрос пересмотра тарифов на природный газ для населения на свое следующее заседание, которое состоится 24 марта т.г.

Как передает корреспондент УНИАН, пересмотр отложен регулятором в связи с необходимостью дополнительного изучения данного вопроса.

Также комиссия решила не рассматривать на сегодняшнем заседании вопрос корректировки тарифов на тепло для теплоснабжающих компаний.

Вопрос пересмотра тарифов на электроэнергию для населения оставлен в повестке дня регулятора и будет рассмотрен на сегодняшнем заседании.