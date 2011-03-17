Тихонов предлагает создать комиссию по проверке скандальных строек Киева

Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор ТИХОНОВ обратился к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с предложением поручить Киевской городской государственной администрации создать комиссию по проверке соответствия строительства скандальных объектов в Киеве градостроительному законодательству, государственным строительным, санитарным и экологическим нормам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Как указывается в сообщении, предлагается, чтобы по результатам проверки комиссия приняла решение по каждому объекту и привлекла к ответственности лиц, действия или бездействие которых привели к нарушениям требований градостроительного законодательства.

По мнению В.ТИХОНОВА, в состав комиссии должны войти представители центральных органов исполнительной власти, Генеральной прокуратуры, независимые эксперты.

В докладной записке премьер-министру фигурируют скандальные стройки в районе Софии Киевской, строительство торгово-офисного центра по ул. Б.Хмельницкого, возле метро «Театральная», строительство жилого дома по ул. Гончара, 17-23, жилого дома на территории Александровской больницы по ул. Шелковичной, 39/1, жилого дома по ул. Пирогова, 2/37.