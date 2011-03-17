Эксперты ожидают снижения ставок по ипотеке до 15%

Процентные ставки по ипотечным кредитам могут снизиться до 15% к концу 2011 года.

Такое мнение высказали УНИАН в инвестиционной компании BG Capital.

По мнению специалистов компании, для компаний, специализирующихся на жилой недвижимости, катализатором роста станет восстановление ипотечного кредитования. «Этому будет способствовать снижение ставок на кредиты в национальной валюте, по нашим оценкам, до уровня 15% и ниже к концу 2011 года за счет низкого уровня инфляции (около 10%) и сильной гривни», - считают в компании.

Справка УНИАН. BG Capital – инвестиционная компания в Украине, Грузии и Беларуси с центральным офисом в Киеве. Компания предоставляет полный спектр услуг брокерского обслуживания, инвестиционно-банковского сопровождения, управления активами. Собственником компании является АО «Банк Грузии».