В столице возле КГГА прошел многотысячный митинг против повышения цен и тарифов

В Киеве под стенами городской государственной администрации прошел многотысячный митинг киевлян, которые протестовали против повышения цен и тарифов.

Организатором митинга-протеста выступила Киевская городская организация партии «Батькивщина», сообщили УНИАН в ее пресс-службе.

Митингующие требовали индексации зарплат и пенсий до уровня реальной инфляции - 42,3%, ввести мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, снизить тарифы на проезд в общественном транспорте и остановить рост цен на продовольственные товары.

Также возмущение участников акции вызвали новая редакция Жилищного кодекса и изъятие средств из городского бюджета, в результате которых работники бюджетной сферы города остались без муниципальных надбавок.

Люди скандировали «Долой власть!» и держали плакаты с лозунгами: «Требуем увеличить зарплаты в соответствии с уровнем инфляции!», «Увеличить зарплаты, а не капиталы Ахметову!», «При Януковиче растут цены и тарифы, а не экономика!».

Как отметили участники акции, на митинг их привела неспособность оплатить коммунальные услуги по новым тарифам: с 1 марта тарифы в Киеве увеличились на 30%, с 20-х чисел текущего месяца запланирован их новый рост. Протест киевлян вызвало и повышение стоимости проезда в городском транспорте до 3-х грн., подчеркнули в “Батькивщине”.

Участники митинга приняли резолюцию, в которой, в частности, требуют от власти: поддержать инициативу парламентской фракции «БЮТ-Батькивщина» об индексации зарплат и пенсий к реальному уровню инфляции, не повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги в городе Киеве до полной замены инженерных сетей, не допустить рост стоимости проезда в городском коммунальном транспорте, отклонить предложенную Кабмином редакцию проекта Жилищного кодекса.

Также митингующие требуют отчет о деятельности исполнительного органа Киевсовета за 2010 год на ближайшем пленарном заседании Киевсовета.

В случае невыполнения этих требований люди обещают продолжить акции протеста.

В конце акции перед ступенями КГГА был установлен унитаз и положены куски труб, в которые полетели монеты, – так организаторы и участники акции символично изобразили «поборы» действующей власти – налоги и повышение тарифов, которые собираются с граждан, однако идут совсем не на улучшение системы жилищно-коммунального хозяйства, отметили в партии «Батькивщина».