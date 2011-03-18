В некоторых регионах искусственно завышают тарифы на ЖКУ - Клюев

Проверки работы предприятий, предоставляющих услуги в системе жилищно-коммунального хозяйства, показали, что в отдельных регионах Украины происходит искусственное завышение тарифов на услуги.

Об этом в комментарии УНИАН заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ.

По его словам, в частности, в Сумах по итогам проверок был уволен начальник областного управления ЖКХ, поскольку в области завышение тарифов происходило за счет завышения данных об износе инженерных сетей, использования устаревших норм потребления, внесения в структуру тарифа рекламных и консалтинговых услуг, завышения стоимости аренды автотранспорта.

Как отметил А.КЛЮЕВ, «целью реформ в ЖКХ и приведения тарифов к экономически обоснованному уровню является модернизация объектов отрасли и повышение качества услуг для населения».

«Мы не дадим наживаться на тарифах и паразитировать на государственном и коммунальном имуществе», - заявил А.КЛЮЕВ.

Он сообщил, что поручение проверить обоснованность повышения жилищно-коммунальных тарифов получили главы всех областных администраций, КРУ, Госфинмониторинг, Государственная инспекция по контролю за ценами и Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины.

По словам первого вице-премьера, все компании, работающие в сфере жилищно-коммунального хозяйства, должны быть проверены.

Если после проведения проверок ситуация в отрасли не изменится и средства «будут продолжать выводится в оффшоры и в тень», правительство будет ставить вопрос об ответственности глав областных администраций, отметил А.КЛЮЕВ.