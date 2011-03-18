Суд вернул заказнику "Заплавный" 213 га земель

Киевский апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры столицы на незаконное постановление Печерского районного суда Киева, которым изъят из числа объектов природно-заповедного фонда местного значения земельный участок площадью 213 га в пределах заказника «Заплавный», в том числе остров Ольжин.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе прокуратуры Киева.

Так, идет речь в сообщении, в марте 2007 года Печерским райсудом был удовлетворен иск гражданина С. к Киевскому областному совету о признании противоправными и отмене пунктов 2-6 решения Киевского областного совета от 19.02.04 „Об изменении границ объектов природно-заповедного фонда местного значения”.

Прокуратурой города это незаконное решение суда было обжаловано в Киевском апелляционном админсуде, который 17 февраля 2011 года апелляционную жалобу прокуратуры удовлетворил, незаконное постановление Печерского райсуда отменил, в иске гражданину С. отказал. “А самое главное - заказнику возвращено 213 га земель”, - подчеркнули в прокуратуре Киева.