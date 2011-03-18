Прокуратура Киева начала проверки законности установления МАФов

Прокуратура Киева начала проверки законности установления в столице малых архитектурных форм (МАФ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

“Как свидетельствует статистика, в городе насчитывается более 15 тыс. временных сооружений, установленных без каких-либо разрешительных документов или же по поддельным разрешениям. А это значит что субъекты предпринимательской деятельности не платят в бюджет столицы обязательные платежи на десятки миллионов гривень”, - говорится в сообщении.

Поэтому по поручению заместителя генерального прокурора - прокурора Киева Анатолия МЕЛЬНИКА уже начаты проверки не только законности установления МАФов, но и деятельности контролирующих органов, на которые непосредственно возложена обязанность выдачи разрешительной документации.

По данным прокуратуры, первыми весомыми результатами данной проверки отличилась прокуратура Днепровского района Киева, по документам реагирования которой Главным управлением контроля за благоустройством Киева демонтированы 142 временных сооружения ООО «Воскресенский торговый центр» и полностью освобожден занятый земельный участок площадью один гектар в охранной зоне на пересечении улицы Алишера Навои и бульвара Перова.

При этом в прокуратуре отметили также, что в суде слушается уголовное дело по обвинению директора ООО «Воскресенский торговый центр» в превышении власти и служебных полномочий, по вине которого нанесен ущерб государству на общую сумму более 370 тыс. грн. (ч. 3 ст. 365 УК Украины). Кроме того, заявлен иск в Хозяйственный суд Киева о взыскании с ООО «Воскресенский торговый центр» нанесенного государству ущерба за самовольный снос на участке зеленых насаждений.