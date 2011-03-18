Колесников: стоимость реконструкции «Олимпийского» является адекватной

Вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ заверяет, что стоимость реконструкции стадиона НСК «Олимпийский» в размере около 550 млн. долл. является адекватной в соответствии с существующими экономическими и техническими условиями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам во время ознакомления с ходом реконструкции НСК «Олимпийский» в Киеве.

Б.КОЛЕСНИКОВ заметил, что в любом случае стоимость реконструкции киевского стадиона, который будет вмещать 70 тысяч зрителей, будет на 20% меньше, чем стоимость строительства центрального стадиона в Варшаве вместимостью 50 тысяч.

Как напомнил вице-премьер, реконструкция НСК «Олимпийский» будет стоить около 550 млн. долл.

«Где-то приблизительно в таких цифрах мы и находимся», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день в мире нет стадионов на 70 тысяч зрителей, которые могут стоить дешевле, чем киевский стадион.

«Когда некоторые издания приводят сравнительные характеристики – это манипулирование общественным мнением. Стадионы, которые приводятся в пример, построены 7-8 лет назад. Центральный стадион в Варшаве на 50 тысяч зрителей – 635 млн. дол. Что в Украине дешевле? Вы скажете - рабочая сила. Но это является минусом, а не плюсом. И когда вы работаете в любое время года, при любых погодных условиях, круглосуточно, то это преимущество съедается», - объяснил Б.КОЛЕСНИКОВ.