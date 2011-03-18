Попов надеется, что Янукович остановит строительство возле метро «Театральная»

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ надеется, что при поддержке Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА скандальное строительство торгово-офисного центра возле станции метро «Театральная» удастся остановить и демонтировать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал сегодня в интервью журналистам на просьбу прокомментировать продолжение строительства центра.

По словам А.ПОПОВА, на следующей неделе должно состояться очень серьезное и ответственное совещание, на котором, по поручению Президента, будут рассматриваться вопросы, связанные с использованием земельных ресурсов в Киеве, в том числе и строительство возле станции метро «Театральная».

«Мы считаем, что это действительно позорный случай, когда без учета определенных архитектурно-строительных норм было начато это строительство. Безусловно, я знаю, что мы получим поддержку Президента в решении таких проблем», - сказал А.ПОПОВ.

При этом он заметил, что об этом шла речь вчера на заседании Общественного гуманитарного совета под председательством В.ЯНУКОВИЧА.

«И это будет очень решительный очередной шаг к наведению порядка в этих вопросах», - подчеркнул А.ПОПОВ.

Он объяснил, что поддержка Президента в этом вопросе необходима, поскольку к принятию решения об остановке строительства центра, а затем о его демонтаже, будут причастны многие государственные учреждения и правоохранительные органы.

«Поэтому консолидация усилий этих структур позволит нам решить вопрос так, как видят его киевляне», - отметил председатель КГГА.

Справка УНИАН. Уже 5 лет киевляне требуют отменить разрешение на работы по строительству торгово-офисного центра на улице Богдана Хмельницкого, 7, и ввести мораторий на застройку центра города.

В 2007 году строительство в районе станции метро "Театральная" было признано опасным для метро. После этого Киевсовет отменил свое предыдущее решение о землеотводе, но застройщик с этим не согласился, и обжаловал его в суде.

Строительство возле станции метро “Театральная” возобновилось в начале декабря 2010 года, и продолжается круглосуточно.

2 февраля 2011 г. вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктор ТИХОНОВ заявил, что Кабинет министров Украины приложит все усилия, чтобы остановить скандальное строительство торгово-офисного центра рядом со станцией метро «Театральная» в Киеве.

Также он сообщил, что в буферной зоне вокруг Софии Киевской не будет строительства.

7 февраля А.ПОПОВ пообещал, что скандальное строительство возле станции метро «Театральная» должно быть остановлено до 9 февраля.

17 марта на заседании Общественного гуманитарного совета В.ЯНУКОВИЧ заявил, что небоскребам не место в исторических центрах Киева, Львова, Черновцов и тех городов, где их сооружение разрушает историческую среду.