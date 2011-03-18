В Киеве во время паводка возможны лишь незначительные подтопления - метеоролог

Весенний паводок в столице будет значительно меньше, чем в 2010 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Киеве со ссылкой на начальника отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометеоцентра Викторию БОЙКО.

По ее словам, на территории Киева возможны лишь незначительные подтопления в районе Воскресенских садов.

Она также подчеркнула, что появившаяся в СМИ информация о мощнейшем за 5 лет паводке в Киеве, не соответствует действительности.

По словам В.БОЙКО, уровень талых вод в этом году существенно меньше прошлогоднего. На реке Десна осложнений в связи с весенним водопольем вообще не ожидается. В целом в Киеве ситуация прогнозируемая и контролируемая. Угрозы подтопления жилищных массивов нет, сказала она.

Специалисты гидрометеоцентра прогнозируют лишь незначительные разливы воды - до 6 сантиметров в районе Воскресенских садов, а также около 1 сантиметра – в районе села Вишенки.

Метеоролог подчеркнула, что спокойной во время весеннего водополья также будет ситуация и в районе Бортницкой станции аэрации.