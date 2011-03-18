Объем сделок по аренде в Киеве в феврале вырос на 28%

Объем сделок по аренде недвижимости в Киеве в феврале т.г. вырос на 28% по сравнению с январем т.г. – с 201 до 297.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства недвижимости «Благовест».

По данным агентства, в ценовом сегменте до 1 тыс. долл. (1-3-комнатные квартиры во всех районах) количество сделок составило 50,5% от общего объема.

Сделки в ценовом диапазоне 1-2 тыс. долл. (2-3-комнатные квартиры) составили 29,6% от общего объема рынка аренды за февраль.

В феврале т.г. категория 2-3 тыс. долл. (3-комнатные и многокомнатные квартиры) составила 9,8% рынка аренды.

В ценовом диапазоне 3-5 тыс. долл. лидирующую долю, 80%, занимают нежилой фонд и особняки.

Справка УНИАН. Агентство недвижимости «Благовест» основано в 1993 году. На сегодняшний день в Киеве работает 10 филиалов агентства.