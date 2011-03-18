МинЖКХ: пеня за просрочку оплаты ЖКУ может взиматься, если это предусмотрено договором

До принятия закона, устанавливающего размер пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг, она может взиматься, если это предусмотрено договором между исполнителем и потребителем услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей ЛАСИКОВ.

По его словам, разработанный законопроект, которым вводится размер пени, прошел согласование министерств и в ближайшее время будет направлен на рассмотрение Кабинета министров. При этом С.ЛАСИКОВ не смог уточнить ожидаемые сроки подачи документа на рассмотрение правительства.

Замминистра пояснил, что в декабре 2010 года Верховная Рада Украины отменила мораторий на взимание с граждан пени, а это означает, что с 1 января т.г. она может быть начислена. А для взимания пени должен быть на законодательном уровне определен размер пени и условия ее начисления и взимания.

При этом для взимания пени существуют две возможности: если это предусмотрено договором между производителем/поставщиком услуг и потребителем, либо же если это предусмотрено законодательством.

Как разъяснили УНИАН в Министерстве ЖКХ, предусматривается, что начисление пени за жилищно-коммунальные услуги (водоснабжение, газ, электрическую энергию, тепловую энергию, водоотвод, содержание и эксплуатацию жилья и придомовых территорий, вывоз мусора, лифтовое хозяйство) будет осуществляться на сумму задолженности, которая образуется с 1 января 2011 года.

Законопроектом «О внесении изменений в Закон «О жилищно-коммунальных услугах» (об установлении ответственности за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги) предлагается, что в случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги потребитель обязан уплатить пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, которая начисляется за каждый день просрочки, но не более 100% общей суммы долга.

К примеру, при возникновении у потребителя задолженности в размере 1000 грн./месяц ему будет начислено 30 грн. пени, пояснили в МинЖКХ.

Как сообщал УНИАН, законопроектом «О внесении изменений в Закон «О жилищно-коммунальных услугах» (об установлении ответственности за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги) предлагается, что начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока осуществления платежа за жилищно-коммунальные услуги.

Планируется, что начисление пени будет осуществляться исполнителем/производителем в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Законопроект разработан во исполнение Закона «О внесении изменений в ст. 2 Закона «О временном запрете взимания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги».

17 декабря 2010 года Верховная Рада Украины внесла изменение в статью 2 Закона Украины «О временном запрете взимания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги». В частности, она изложена в такой редакции: «Действие данного Закона прекращается 1 января 2011 года. Начисление и взимание пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги осуществляются на сумму задолженности, которая образовалась с 1 января 2011 года».

22 декабря 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в статью 2 Закона Украины «О временном запрете взимания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги».