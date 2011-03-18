В Украине уровень возмещения тарифов на ЖКУ составляет 80%

Уровень возмещения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Украине по состоянию на 1 февраля т.г. составляет в среднем 80% их себестоимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей ЛАСИКОВ.

По его данным, в 2010 году средний уровень возмещения тарифов на жилищно-коммунальные услуги составлял 75%. В этом году уровень возмещения тарифов вырос в связи с повышением Национальной комиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ) розничных тарифов на электроэнергию для потребителей энергопоставляющих компаний на февраль 2011 года на 5%.