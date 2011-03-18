В Севастополе презентован проект строительства курорта Balaklava Green

В Севастополе презентован проект строительства курорта национального значения Balaklava Green.

Как передает корреспондент УНИАН, планируется, что этот круглогодичный курорт, построить который собирается ЗАО ЗАО «Смарт-холдинг», будет размещаться на территории нынешних четырех карьеров «Балаклавского рудоуправления».

Предварительная стоимость комплексного инвестиционного проекта, реализация которого рассчитана на 15 лет, составляет 1,2 млрд. долл.

Представлявший проект директор по недвижимости компании «Смарт-холдинг» Сергей ОВЧИННИКОВ сообщил, что уже получены первые решения горсовета по изменению целевого назначения земельных участков - под рекреацию. По его словам, уже осенью текущего года планируется приступить к работам по обеспечению инженерных сетей данного объекта.

«После 2015 года добыча полезных ископаемых в балаклавских месторождениях вестись не будет», планируется свернуть добычу известняков на этих территориях и начать работы по формированию ландшафта, сказал С.ОВЧИННИКОВ.

По информации директора, площадь осваиваемой в рамках проекта территории составит 750 гектаров. В рамках проекта планируется построить в Балаклаве 22 гостиничных комплекса на 3,5 тыс. номеров, 3,5 тыс. квартир и малых жилых домов, десятки ресторанов и кафе, яхт-клуб, аквапарк (площадью 60 тыс. кв. м.), универсальную крытую арену для концертных выступлений, торговые центры, кинотеатры, «зеленые» зоны туризма, отдыха и спорта, современный океанариум, музыкальный театр, амфитеатр, культурологический музей истории Балаклавы, дворец крымского виноделия, центр научно-технических достижений.

В связи с этим, как предполагается, будет создано более 4 тыс. рабочих мест.

Кроме того, по утверждению С.ОВЧИННИКОВА, начиная с лета 2011 года, компания «Смарт-холдинг» в течение 3-х лет планирует вложить 25 млн. долл. в постройку нового пассажирского терминала для аэропорта «Бельбек».

Как отметил представитель компании, проект будет реализован в формате государственного частного партнерства. «Мы ведем переговоры с пятеркой крупных международных банков, выясняем, кто готов зайти в этот проект и соинвестировать вместе с нами средства», - сказал С.ОВЧИННИКОВ. По его утверждению, у иностранного капитала «интерес к проекту высокий».

По словам директора, «это будет не элитный курорт, а курорт для людей среднего класса, который формируется в Украине».