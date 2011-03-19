Число погибших и пропавших без вести в Японии достигло 18 тысяч человек

Число погибших и пропавших без вести в результате разрушительного землетрясения в Японии и последовавшего за ним цунами достигло 18 тысяч человек. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на национальное полицейское управление.

Согласно опубликованным данным, официальное число погибших составляет 7197 человек. Без вести пропавшими числятся 10 905 человек. Нынешнее стихийное бедствие уже превзошло по количеству жертв землетрясение в Кобе 1995 года и стало самым разрушительным за всю послевоенную историю Японии.

Вместе с тем власти сообщают, что до сих пор не могут установить связь с тысячами людей, которые проживали в прибрежных районах, где прошло цунами, и постоянно находят новые тела. В частности, российские спасатели МЧС с момента начала работы в Японии извлекли из-под завалов уже 112 тел.

По информации министерства по административным делам и коммуникациям, частичные повреждения в ходе землетрясения и последовавшего за ним цунами получили около 120 тыс домов, более 14 тыс были уничтожены полностью. Свыше 850 тыс домов в северо-восточной Японии до сих пор остаются без света. Эвакуироваться из пострадавших районов пришлось 446 тыс жителей.