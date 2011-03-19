Новое землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в субботу на северо-востоке Японии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Рейтер.

Японские сейсмологи сообщили, что подземный толчок был зафиксирован в префектуре Ибараки к северо-востоку от Токио. Предупреждение об угрозе цунами не объявлялось. Землетрясение 6 и выше считается сильным и может привести к значительным разрушениям и человеческим жертвам, отмечают сейсмологи. Оперативная информация о возможном ущербе не сообщалась.

Агентство Рейтер передавало, что в столице Токио во время землетрясения "дрожали"дома. Ранее два землетрясения магнитудой 5,4 и 5,9 произошли в утренние часы субботу у восточного японского острова Хонсю. Более 260 повторных землетрясений магнитудой 5,0 и выше были зарегистрированы за последнюю неделю у восточного побережья Японии, сообщило в пятницу японское агентство Киодо со ссылкой на метеорологическое управление страны.

По данным управления, всего с прошлой пятницы у побережья страны произошло 262 землетрясения. Этот показатель стал рекордным и в 2,5 раза превысил частоту афтершоков, зарегистрированных после землетрясения магнитудой 8,2, которое произошло в 1994 году у восточного побережья острова Хоккайдо. Как отмечает агентство Киодо, японские метеорологи считают, что вероятность повторения толчков магнитудой выше пяти баллов по 7-балльной японской шкале снизилась за последние три дня с 40% до 30%.