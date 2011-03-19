Последствия землетрясений на Земле становятся все более разрушительными – эксперт

Сейсмическая активность Земли за последние 100 лет существенно не изменилась, но последствия землетрясений становятся все более разрушительными из-за технологических катастроф. Об этом в интервью «Зеркалу недели. Украина» (№10, 19 - 25 марта 2011 г.)рассказал заместитель директора Института геофизики НАН Украина Александр КЕНДЗЕРА.

«По данным Национального информационного центра землетрясений (NEIC) при геологической службе США, среднегодовое количество землетрясений в мире различной величины с 1900 по 2006 годы оставалась относительно постоянной величиной. Так, ежегодно на планете возникает в среднем 120 землетрясений магнитудой 6,0-6,9 (такой мощности землетрясения относятся к категории сильных), 18 - очень сильных (М = 7,0-7,9) и примерно раз в год случается катастрофическое землетрясение (М = 8,0 и более). При этом ежедневно фиксируется от одного до нескольких тысяч очень слабых подземных толчков, о которых люди чаще и не догадываются», - сообщил ученый.

«С другой стороны, увеличивается количество техногенных катастроф, связанных с землетрясениями. Это вызвано увеличением техногенной нагрузки на поверхность планеты, вследствие чего даже небольшие землетрясения могут вызвать весьма значительные разрушения и аварии. Поэтому может показаться, что число землетрясений увеличилось, хотя на самом деле просто такое же количество землетрясений, скажем, двести лет назад приводило к меньшему количеству техногенных аварий», - считает он.

По его словам, землетрясение, которое произошло 11 марта в Японии, был одним из самых мощных за всю историю наблюдений. «За период 1900 – 2011 гг. в мире зафиксировано 12 землетрясений магнитудой от 8,5 до 9,5. Самое землетрясение произошло в Чили в 1960 году — его магнитуда 9,5. Землетрясение на северо-востоке Японии 11 марта (М = 9,0) вызвало колоссальные потери и разрушения, однако наибольшие утраты понесла эта страна в результате крупного землетрясения 1923 года (М = 8,3), когда погибло 174 тыс. человек и еще более полумиллиона пропали вести», - сказал А.КЕНДЗЕРА.