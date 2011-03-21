В Киеве возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев

Прокуратура Святошинского района Киева на обращение КГГА относительно проверки факта вырубки почти 90 деревьев в сквере на проспекте Леся Курбаса, 2-Б возбудила уголовное дело.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на прокуратуру района.

Уголовное дело возбуждено согласно ч. 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий). По этой статье виновным грозит от 7 лет лишения свободы.

Как известно, в ночь на 11 марта предприятие, арендующее земельный участок по указанному адресу, вырубало 89 деревьев без соответствующих ордеров и разрешений на это. Городская власть обратилась в органы прокуратуры для проверки действий руководства предприятия и привлечения к ответственности нарушителей.