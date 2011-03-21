Киев изучит опыт Москвы в строительстве и коммунальном хозяйстве - Попов

Киевские власти изучат опыт Москвы в сфере строительства и коммунального хозяйства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ сказал в ходе посещения Библиотеки украинской литературы в Москве.

По словам А.ПОПОВА, власти Киева знают о том, что в Москве есть «много того, чего еще не сделал Киев». «Например, Москва начала реконструировать старые районы, и тот подход, который существует здесь, нам очень интересен», - сказал он.

Кроме того, отметил А.ПОПОВ, интересен опыт российской столицы и в коммунальной сфере. «Мы вынуждены констатировать, что водоканал в Киеве и водоканал в Москве – это предприятия, которые находятся в разных десятилетиях, а может, и столетиях, по своему техническому развитию. Поэтому нам есть к чему стремиться», - считает он.

А.ПОПОВ также сообщил, что анализирует шаги нового мэра Москвы Сергея СОБЯНИНА. «Те действия, которые реализуются новым мэром Москвы и его командой, нами анализируются и конечно, много из этого будет использовано», - сказал он.

По словам А.ПОПОВА, сегодня между Киевом и Москвой будет подписан план сотрудничества. Документом предусмотрено сотрудничество в сфере строительства, архитектуры, имущества и кадастра, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарно-культурных сферах, в коммунальном хозяйстве, в вопросах безопасности и защиты населения, а также в сфере туризма.