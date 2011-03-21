Виновные в незаконном отчуждении активов Киева будут привлечены к ответственности - Попов

Москва. Виновные в незаконном отчуждении активов Киева будут привлечены к ответственности.

Об этом председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ сказал в Москве, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Конечно, будут. Мы не можем этим заниматься без правоохранительных органов, и они будут к этому привлечены», - сказал А.ПОПОВ, отвечая на вопрос, будут ли привлечены к ответственности должностные лица, виновные в незаконном отчуждении активов украинской столицы.

«Новый состав КГГА работает 8 месяцев, и, естественно, мы провели огромную работу по анализу того, что в последние годы в Киеве происходило», - отметил он.

А.ПОПОВ подчеркнул, что есть понимание того, что Киев потерял за последние годы очень много своих активов. В частности, речь идет об объектах коммунальной собственности, объектах недвижимости и о самом главном потенциале города Киева – его землях, в том числе парковых и зеленых зонах.

«Мы сегодня можем говорить о том, что это происходило не в интересах киевлян и с нарушением нормативов и законов, которые есть в Украине», - сказал глава КГГА, добавив, что возможно возвращение части активов.

А.ПОПОВ также сообщил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 23 марта проведет совещание, которое будет связано с развитием земельных отношений в городах Украины.

«Один из вопросов – это как раз ситуация в Киеве, и я буду докладывать. У Президента есть политическая воля сделать серьезный шаг вперед, и киевляне ждут этого», - сказал А.ПОПОВ.

Как сообщалось, по данным газеты «Зеркало недели Украина» (№10 от 19 – 25 марта), в Киеве завершено расследование махинаций с землей командой Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Сообщается, что на сегодняшний день силовики располагают окончательными результатами мониторинга группы экспертов, работавшей в КГГА.

Ссылаясь на достоверный источник в правоохранительных органах, издание сообщает, что группа изучала «успехи» Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО «и его молодой команды» за период 2007-2010 годов. В поле зрения были - земля, объекты коммунальной собственности, а также инвестиционные проекты.

Согласно результатам мониторинга, более 2 211, 62 га земли отдано в аренду (подставным лицам и фирмам-однодневкам); продано - 280 га земли (без конкурса, как правило, по заниженной стоимости и инсайдерским аукционам); выведено из коммунальной собственности около 700 объектов - через организованные судебные решения.