В Киеве убили судью Шевченковского райсуда

Вечером 21 марта в Киеве в подъезде своего дома по ул. Голосеевской был убит судья Шевченковского районного суда Сергей ЗУБКОВ. На его теле были выявлены огнестрельные ранения, в том числе в голову, и три ножевых ранения, сообщает ТСН.

Как сообщила пресс-офицер Голосеевского райотдела ГУ МВД Украины в г. Киеве Юлия МУСТАШ, о происшествии сообщили жители дома, которые обнаружили тело.

В частности, как сообщает газета "Сегодня" (№63 от 22 марта), убитого заметили соседи. При нем были только ключи от квартиры. Портфеля, денег, других ценностей не оказалось. Киллер пока не задержан, нет подозреваемых и свидетелей происшествия. Жильцы дома говорят, что никого из незнакомых до ЧП не видели.

По факту возбуждено уголовное дело. Среди основных версий — заказное убийство, связанное с исполнением профессиональных обязанностей, из личной неприязни и бытовая. Рассматриваются также версии нападения с целью ограбления и случайного убийства.

Как сообщает издание, коллеги об убитом отзываются исключительно положительно, отмечая, что это был порядочный, уравновешенный человек и не крохобор. По словам одного из работников суда, С.ЗУБКОВ дорабатывал последние дни, готовясь перейти в Апелляционный хозяйственный суд Киева.

«Знал его как опытного судью, который вел преимущественно гражданские дела. Кто и за что с ним так жестоко расправился? Возможно, все-таки месть кого-то из обиженных?», — сказал «Сегодня» один из руководителей Шевченковского райуправления милиции.

Как отмечает газета, судя по всему, недоброжелатели у С.ЗУБКОВА были. На причастность к преступлению уже проверяется киевлянин, разместивший в интернете гневное письмо в адрес судьи, который якобы незаконно выселил его из квартиры, разрешив спор в пользу коммерческой структуры. С.ЗУБКОВ вел также дела по скандальному строительству жилого дома на улице Гончара, 17/23 и ряд других.