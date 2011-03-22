"Киевводоканал": необходимо повысить тариф на воду почти вдвое

ПАО “АК “Киевводоканал” заявляет о необходимости повышения тарифа на воду на 82,6%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня первый заместитель генерального директора АК “Киевводоканал” по экономике и финансам Анна ЦЫГАНОК в ходе круглого стола «Сколько стоит вода?», организованного по случаю Всемирного дня воды.

“5,48 грн. за 1 куб - это цена на воду и водоотвод при полностью экономически обоснованном тарифе. Сейчас, согласно тарифам НКРЭ, вода и сток (канализация) стоит 3 грн. – это цена производителя. В расчетных платежках киевляне видят где-то 3.18 грн.”, - сказала А.ЦЫГАНОК, ссылаясь на расчеты компании экономически обоснованного тарифа с учетом уже очередного повышения цена на электроэнергию согласно решению НКРЭ.

Она подчеркнула, что сегодня тариф ниже себестоимости, и эта проблема нуждается в скорейшем решении, поскольку из-за нее предприятие, в частности, не может рассчитываться по своим обязательствам, например, с "Киевэнерго".

“Киевводоканал” надеется на внимание НКРЭ к этому вопросу, потому что тарифы нуждаются в немедленном пересмотре”, - отметила А.ЦЫГАНОК.

Присутствующий на круглом столе начальник управления регулирования предприятий жилищно-коммунального комплекса Национальной комиссии регулировании энергетики Украины Николай РАСКОВСКИЙ подтвердил, что нынешние тарифы на воду являются экономически необоснованными и согласился, что они нуждаются в корректировке.

“Минимально необходимый тариф для "Киевводоканала", я считаю, на водоснабжение и водоотвод должен быть 3,5 грн. Я точно знаю, что никак не может быть меньше 3,5 грн. в совокупности названных услуг, но будет ли тариф 5,48 грн. сказать не могу, потому что я их расчетов не видел”, - сказал представитель НКРЭ.

Более того, продолжил Н.РАСКОВСКИЙ, будет утвержден новый порядок расчета тарифа, по которому "Киевводоканал" должен будет сделать новые расчеты и предоставить все соответствующие материалы для изучения в Комиссию.

"НКРЭ уже разработала, согласовала в необходимых инстанциях его и сегодня должно быть зарегистрировано Министерством юстиции. Это новый порядок расчета тарифов на производство, транспортировку и снабжение тепловой энергией и Порядок расчета тарифов на водоснабжение и водоотвод”, - сказал представитель НКРЭ.

Н.РАСКОВСКИЙ отметил, что новый порядок расчетов существенно отличается от предыдущего. “С моей точки зрения, он прозрачнее, более понятный и позволяет более обоснованно рассчитать те тарифы, которые нужно было бы устанавливать”, - сказал он.

Уже на основании новых расчетов и материалов "Киевводоканала", по словам Н.РАСКОВСКОГО, НКРЭ выяснит “будет ли 3,5 грн., 4,2 грн. или 5,48 грн. тариф”.

“Но я знаю, что он не будет ниже 3,5 грн.”, - сказал Н.РАСКОВСКИЙ.

По его информации, НКРЭ с самого начала предусматривала поэтапное повышение тарифов до экономически обоснованного уровня, который обеспечит как минимум нулевую рентабельность предприятий-производителей. Были сделаны приблизительные расчеты Комиссии относительно роста тарифа, согласно которым, по словам Н.РАСКОВСКОГО, по водоснабжению он должен вырасти с 1,27 грн. в прошлом году (сейчас 1,41 грн. или 11% рост) до 1,6 грн. – то есть на 26%; по водоотводу - с 0,99 грн. (сейчас 1,09 грн. или 10%) до 1,32 грн. – то есть повышение на 33%.

“Рост будет никак не меньше, чем 26% по водоснабжению и 33% по водоотводу, по отношению к тем, которые действовали в прошлом году. Никак не меньше. Будет только больше”, - заявил Н.РАСКОВСКИЙ.

Со своей стороны начальник ГУ по вопросам ценовой политики КГГА Василий ЯСТРУБИНСКИЙ по просьбе журналистов спрогнозировать величину нового тарифа на воду, сказал, что сейчас однозначно дать ответ на этот вопрос нельзя.

“Киевводоканал" после регистрации нового порядка формирования тарифов в соответствии с этими порядками даст свои предложения НКРЭ. После утверждения тарифов НКРЭ мы – местная власть - утвердит тарифы исполнителям услуг. И только после расчетов "Киевводоканала" можно будет сказать, какой тариф ожидается. Сейчас, опираясь на старый порядок расчета тарифа, потери Водоканала как производителя будут составлять 5 грн. 41 коп. на куб воды и водоотвода. К этому нужно будет прибавить еще процентов 5-10% расходов исполнителей услуг”, – объяснил В.ЯСТРУБИНСКИЙ.