УЕФА: с двумя стадионами к Евро-2012 Украина опоздает месяцев на четыре

Европейский футбольный союз признал наличие задержек с подготовкой к Евро-2012 стадионов в Киеве и Львове.

Об этом сегодня в Париже заявил генеральный секретарь УЕФА Джанни ИНФАНТИНО, пишет ресурс www.2012ua.net со ссылкой на информагентство AFP.

По его словам, две украинские арены не будут построены, как планировалось, до июня этого года. "Они будут готовы позже, в октябре месяце", – сказал Д.ИНФАНТИНО.

В то же время, генсек УЕФА отметил, что времени, которое останется до старта чемпионата, достаточно для тестирования объектов. "Мы знали, что будет нелегко, но, в конце концов, это будет прекрасный праздник европейского футбола. Я рассчитываю на гарантии украинского правительства", – отметил Д.ИНФАНТИНО.

Кроме того, по словам итальянца, дела в Польше идут хорошо. "В Польше все идет хорошо, все будет сделано. В Украине все будет готово с небольшим опозданием", – сказал генсек.