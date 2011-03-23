Комитет ВР рекомендует освободить отдельные категории граждан от пени

Комитет по вопросам строительства, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об освобождении отдельных категорий граждан от пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги и обеспечении увеличения заработной платы работникам исполнителей/производителей жилищно-коммунальных услуг».

Об этом УНИАН сообщили в информационном управлении парламента.

Как указывается в сообщении, члены комитета поддержали законопроект, принятие которого позволит освободить отдельные социально незащищенные категории граждан от последствий несвоевременного выполнения обязательств по оплате жилищно-коммунальных услуг по не зависящим от них причинам, обеспечить действие экономически обоснованных тарифов на ЖКУ и увеличить заработную плату работников исполнителей/производителей жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщал УНИАН, от начисления и взимания пени за несвоевременную оплату ЖКУ предлагается освободить граждан Украины, перед которыми существует задолженность по выплате заработной платы, пенсии, стипендии, другой денежной выплаты, доход которых не превышает прожиточного минимума на одного человека в месяц.

При этом авторы законопроекта предлагают установить, что в расходы на предоставление/производство ЖКУ субъектами естественных монополий не могут включаться: суммы безнадежной дебиторской задолженности и отчисления в резерв сомнительных долгов; суммы неустойки (штраф, пеня); суммы средств или стоимость товаров, добровольно передающихся другим юридическим и физическим лицам, в т.ч. в виде финансовой или материальной помощи, благотворительной, спонсорской и шефской помощи; суммы потерь от порчи и повреждения ценностей; себестоимость реализованных производственных запасов; расходы на содержание объектов социально-культурного назначения.

Документом предусматривается, что в случае принятия исполнителями/производителями ЖКУ мер по энергосбережению, которые привели к экономии энергоносителей при производстве услуг, уменьшению потребления топливно-энергетических и водных ресурсов, к уменьшению потерь при их транспортировке и поставке, органы местного самоуправления оставляют на 3 года тарифы на уровне, установленном до осуществления указанных мер.

Если на протяжении такого периода увеличиваются расходы на производство ЖКУ, то, соответственно, корректируется уровень тарифов Национальной комиссией регулирования рынка коммунальных услуг.

При этом 50% полученной вследствие таких мер дополнительной прибыли исполнителей/производителей жилищно-коммунальных услуг направляется в фонд заработной платы этих исполнителей/производителей при условии качественного предоставления ЖКУ, что подтверждается органом местного самоуправления.