Упрощение землеотвода для недропользователей сократит процедуру на 6 недель – юрист

Законопроект «О внесении изменений в ст. 151 Земельного кодекса Украины по упрощению процедуры предоставления земельных участков для нужд, связанных с пользованием недрами» может ускорить процедуру предоставления земельных участков для нужд, связанных с пользованием недрами.

Такое мнение УНИАН высказал управляющий партнер адвокатского объединения Arzinger Тимур БОНДАРЕВ.

Согласно документу, предлагается изменить ч. 4 ст. 151 Земельного кодекса Украины, которая устанавливает исключения из обязанности проводить согласование местонахождения объекта в случае изъятия (выкупа) земельных участков. Проектом предлагается расширить существующий перечень исключений, включив в него размещение объектов для нужд, связанных с пользованием недрами, в соответствии с полученными специальными разрешениями или горными отводами.

Юрист напомнил, что сегодня действует общая процедура, и при размещении объектов, связанных с использованием недр, существует необходимость согласования местонахождения такого объекта.

Как пояснил Т.БОНДАРЕВ, для указанных целей юридическое лицо, заинтересованное в изъятии (выкупе) земельного участка, обращается с ходатайством о согласовании местонахождения объекта в соответствующий сельский, поселковый, городской, районный, областной совет, Совет министров АРК, местную государственную администрацию.

Ходатайство с дополнительными документами (обоснованием необходимости изъятия (выкупа), графическими материалами с изображением желаемого местонахождения, нотариально заверенным согласием собственника (землепользователя), копией уставных документов) регистрировались в соответствующем органе. В течение недели со дня регистрации материалы передавались комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с согласованием документации по землеустройству.

Комиссия обязана в течение трехнедельного строка рассмотреть полученные материалы и принять решение о согласовании местонахождения или об отказе в согласовании.

После получения вывода комиссии о согласовании местонахождения объекта соответствующий орган местного самоуправления или исполнительной власти в течение двухнедельного срока рассматривает материалы местонахождения и выдает разрешение на разработку проекта землеустройства об отводе земельного участка или обоснованное решение об отказе.

Однако на практике указанная процедура значительно превышает предусмотренные Земельным кодексом строки, уточнил юрист.

«Указанное нововведение действительно сможет ускорить процедуру землеотвода для недропользователей минимум на шестинедельный строк, установленный Земельным кодексом», – отметил Т.БОНДАРЕВ.

Как сообщал УНИАН, согласно законопроекту №8209 «О внесении изменений в ст. 151 Земельного кодекса Украины по упрощению процедуры предоставления земельных участков для нужд, связанных с пользованием недрами», внесенному в парламент 10 марта т.г., при изъятии земельных участков под объекты градостроительства или для нужд, связанных с пользованием недрами, размещение которых определено градостроительной деятельностью или землеустроительной документацией (генеральные планы населенных пунктов, проекты детального планирования, другая градостроительная документация, технико-экономическое обоснование использования и охраны земель административно-территориальных образований, проекты землеустройства по упорядочению территорий населенных пунктов и т.д.), не будет необходимости проводить согласование местонахождения объекта.