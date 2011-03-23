Кабмин предлагает установить ставки госпошлины за регистрацию прав на недвижимость

Кабинет Министров Украины сегодня одобрил законопроект, которым предлагается установить ставки государственной пошлины за проведение государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

Как отметил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, законопроект был разработан с целью реализации положений Закона «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», в соответствии с которым с 1 января 2012 года в Украине вводится государственная регистрация вещных прав, а также создается необходимая система органов государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество. Целью взимания государственной пошлины является покрытие расходов государства при осуществлении указанной деятельности.

Проектом закона предусмотрено взимание государственной пошлины за проведение государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество в размере 7 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (119 грн.); права собственности на недвижимое имущество, которое возникло и зарегистрировано до 1 января 2012 года, – 50% ставки государственной пошлины – за государственную регистрацию права собственности на недвижимое имущество (59,5 грн.); вещного права на недвижимое имущество, обременение права на недвижимое имущество – 3 необлагаемых минимума доходов граждан (51 грн.).

По словам министра юстиции, предложенный Министерством юстиции подход к определению размера ставок государственной пошлины за проведение государственной регистрации прав базируется на определении необходимого размера расходов государственного бюджета Украины, которые обеспечили бы покрытие расходов на создание, внедрение и содержание органов государственной регистрации прав.