На ЮБК появится первая пятизвездочная гостиница Hyatt

В Крыму заключено соглашение на управление гостиницей с международным гостиничным оператором Hyatt.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя Совета министров Автономной Республики Крым – министр курортов и туризма АРК Георгий ПСАРЕВ.

«Достигнуто соглашение с одной из гостиниц Южного берега Крыма о размещении еще одного сетевика. Hyatt также будет в Крыму. На сегодня есть рабочая группа, которая будет работать над проектом этого отеля», – сказал министр.

Он уточнил, что гостиница будет расположена на базе санатория «Айвазовский» в Партените.

Министр добавил, что провел переговоры о вхождении на гостиничный рынок Крыма международных операторов Mariott, а также в ближайшее время готовят встречу с основными сетевыми международными операторами.

Г.ПСАРЕВ также сообщил, что сегодня ведется строительство второго корпуса гостиницы Radisson в Алуште.

По данным министра, в Крыму работает более 2 тыс. отелей и мини-пансионатов, 74 SPA-комплекса. Более 300 крымских здравниц и отелей отремонтировали свой номерной фонд, 160 объектов размещения провели полную реконструкцию.

Он уточнил, что в этом году более 30 гостиниц намерены пройти категоризацию на звездность, на данный момент звездность присвоена всего 15 гостиницам.

Г.ПСАРЕВ отметил, что сейчас проводится инвентаризация гостиниц, как существующих, так и строящихся, основной массив работы планируется выполнить в этом году.

По данным министра, к началу курортного сезона бизнес инвестировал в строительство гостиниц более 1,5 млн. грн., что на 40% больше, чем в прошлом году.

В целом на развитие туристической отрасли из бюджета в этом году выделено 7,2 млн. грн., в том числе около 3 млн. грн. – на имиджевые мероприятия. В 2010 году на туристическую отрасль было выделено около 3 млн. грн.

Справка УНИАН. Hyatt – один из крупнейших мировых гостиничных операторов, управляющий сетью из 211 гостиничных комплексов и курортов. В международную гостиничную сеть Hyatt International входят четыре основных бренда отелей «Hyatt»: «Hyatt Regency», «Grand Hyatt», «Park Hyatt» и «Hyatt Resorts».