В Одессе жителей аварийных и ветхих домов освободили от квартирной платы

Члены Одесского горисполкома приняли сегодня решение «об освобождении жителей аварийных и ветхих многоквартирных домов и квартир в многоквартирных домах коммунальной формы собственности от оплаты услуг по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий».

Как передает корреспондент УНИАН, по словам председательствующего на заседании исполкома Алексея КОСТУСЕВА, «всего в городе около тысячи таких жилых зданий. Средства на освобождение от оплаты их жильцов с 1 января предусмотрены в принятом горбюджете-2011. Тем, кто уже оплатил эти услуги, соответствующими службами будет произведен перерасчет».

В свою очередь, лидер депутатской фракции «Фронт Змін» Александр ОСТАПЕНКО отметил, что «в текущем городском бюджете предусмотрено 5 млн. 600 тыс. грн. только на возмещение предприятиям ЖКХ квартплаты жителей аварийных домов – компенсации за квартплату жильцов ветхих домов не предусмотрено». Однако А.КОСТУСЕВ возразил: 5,6 млн. грн. хватит, чтобы покрыть расходы и за ветхие дома.

Напомним, согласно данным Департамента городского хозяйства Одесского горсовета, 309 жилых зданий признаны «аварийными», а 625 домов - ветхими, сейчас в таких домах проживают 19 тыс. 976 одесситов.