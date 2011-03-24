Эксперты настаивают, что новый генплан Киеву не нужен

Генеральный директор Института «Киевгенплан» Владимир ЧЕКМАРЁВ, который является одним из авторов действующего Генплана столицы, настаивает, что новый Генеральный план развития Киева не нужен и что городской власти сейчас необходимо приложить усилия, чтобы возобновить реализацию существующего, который предусматривает хорошие перспективы для столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЧЕКМАРЁВ сказал на круглом столе в Киеве.

Он отметил, что действующий “Генеральный план города Киева на период до 2020 года”, утвержденный в 2002 г., был удостоен государственной премии. По убеждению В.ЧЕКМАРЁВА, нужно лишь доработать настоящий документ, откорректировав его по отдельным показателям сегодняшнего дня, которые не совпали с теми, что прогнозировались.

“В Киеве есть Генплан. Однако дело дошло до высшей власти. Все говорят, что нет Генплана у Киева. То есть кто-то целенаправленно диктует, что в Киеве нет Генплана, то есть создается среда, где четко говорят, что нет Генплана. А под это продолжают заниматься своими делами”, - сказал В.ЧЕКМАРЁВ.

По его словам, лучше действующего документа для Киева наработать практически невозможно. “Однако он не подходит, так сказать, современным “гладиаторам экономики”, потому что им нужна сегодня земля и им ее нужно сегодня перепродать”, - убежден В.ЧЕКМАРЁВ.

Специалист отметил, что несколько раз обращался в КГГА при председательстве Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с тем, чтобы отказались от разработки нового Генплана, потому что это “выброшенные деньги”.

“Нужно только поднять наш Генплан и начать его реализацию, потому что за 5 лет ничего в соответствии с ним не делалось. Я предлагал, давайте поднимем, напишем и будем реализовывать. Но никто к этому не прислушивается”, - отметил В.ЧЕКМАРЁВ.

Он сказал, что не видит пользы для развития города от тех решений, которые принимала команда мэра Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в последние 5 лет вопреки Генплану.

“Например, куда тратятся средства? Нужна ли Киеву электричка? Планируется провозить в ней 40-50 тыс. пассажиров ежедневно. А метрополитен в день перевозит 2 млн. То есть электричка – это лишь 2% пассажиропотока метро, но мы на ее строительство “выбрасываем” 2 млн. За эти деньги можно в Киеве запроектировать и построить 10 развязок – Кольцевую, Ленинградскую площадь, закончить кольцевое Гостомельское шоссе, закончить некоторые магистрали на Троещине. Если бы мы это сделали, расширили дороги, то в Киеве можно было бы уже свободно ездить”, - заявил архитектор.

Он считает, что необходимость разработки нового Генплана развития города столичной власти нужно было обсудить со специалистами, прежде чем начинать соответствующие работы по его созданию и тратить на это деньги.

“Давайте поднимем действующий Генплан, поставим его в зале сессии, покажем, что он у нас есть, покажем какой он. И рядом поставим концепцию нового Генплана. И будет стыдно тем, кто поставил концепцию», - сказал В.ЧЕКМАРЁВ. Он также убежден, что тот, кто пойдет на реализацию Генплана-2002 и начнет это сейчас, однозначно выиграет следующие выборы мэра столицы, поскольку город сразу начнет меняться к лучшему.

В свою очередь присутствующий на круглом столе заместитель председателя Национального экологического центра Украины (НЭЦУ) Алексей ВАСИЛЮК обратил внимание на то, что действующий Генплан Киева “прекрасен прежде всего потому, что по состоянию на 2002 г., когда он был принят, все зеленые зоны оставались на месте”. Мало того, подчеркнул он, там еще было четко сказано, что этих зон мало и что в Киеве должно быть на 1 жителя 20 кв. м зеленых насаждений общего пользования.

А.ВАСИЛЮК отметил, что на момент принятия Генплана на одного киевлянина было 16,2 кв. м зеленых зон, а если все проекты по застройке зеленых зон, которые были приняты в последние годы Киевсоветом, будут реализованы, то эта цифра будет составлять 13-14 кв. м.

“По нашим подсчетам, в Киеве есть 400 га зеленых зон общего пользования плюс около 4 га городских лесов, которые юридически отданы под застройку. Сейчас они зеленые, но завтра туда придут люди пилить деревья и никто ничего не сделает, потому что юридически это - дома. Новый Генплан, который через 2 месяца уже собираются сделать действующим, из того что я видел, это просто взятый действующий Генплан и туда дорисовано то, что Киевсовет раздал. Это неудобно даже назвать узакониванием...”, - сказал эколог.

По его убеждению, идея утверждения нового Генплана Президентом - это “скорее всего, в первую очередь, попытка не дать отбить назад все те дерибаны, которые сделал Киевсовет”.

Как сообщал УНИАН, Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ впервые заявил о необходимости усовершенствовать Генеральный план Киева в феврале 2008 г. и в мае того же года разработать новый комплексный Генеральный план развития Киева до 2020 года.

Тогда же в Союзе архитекторов Украины заявили, что Киеву не нужен новый Генплан, а необходимо работать с существующим.

В начале 2009 г. руководство «Киевгенплана» заявило о 70% нарушений при выполнении Генерального плана Киева.

Вместе с тем, разработку нового Генплана развития Киева до 2025 года планируется завершить до конца первого квартала 2011 года. Заказчиком нового Генерального плана столицы выступает Главное управление градостроения и архитектуры КГГА, генеральным подрядчиком – «Центр градостроительства и архитектуры».