В коттеджном городке «Олимпик-Парк» клиентам переданы уже 50 домов

В коттеджном городке «Олимпик-Парк» (с. Березовка Макаровского района Киевской области) клиентам переданы 50 домов. Порядка 30-40 домов имеют степень готовности 90-100%. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил генеральный директор управляющей компании Василий РОЗЖИВИН.

«Из 208 актуальных контрактов, 50 домов переданы клиентам», - отметил он.

Также он сообщил, что на сегодня 15 домов находятся на стадии активного строительства.

В.РОЗЖИВИН напомнил, что с февраля в коттеджном городке начались строительно-монтажные работы по завершению первой очереди строительства до конца 2011 года.

«Мы заключили договоры с новыми подрядчиками, которые занимаются как достройкой домов, так и инфраструктурой в «Олимпик-Парке». В связи с запланированным увеличением объема строительно-монтажных работ нами объявлен тендер по набору дополнительных строительных бригад», - отметил В.РОЗЖИВИН.

Справка УНИАН. Коттеджный поселок «Олимпик-Парк» расположен в Макаровском районе Киевской области (19 км от Киева по Житомирской трассе). На участке площадью 290 га возводятся 1030 коттеджей площадью 150-350 кв. м с прилегающими земельными участками в 15-35 соток, а также полный комплекс объектов бытовой инфраструктуры.

Инициаторами проекта «Олимпик-Парк» являются бизнесмены Николай ЛАГУН (учредитель «Дельта-Банка») и Кирилл ДМИТРИЕВ (руководитель фонда прямых инвестиций ICON Private Equity).