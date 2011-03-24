Члены УБА проголосовали за создание Конфедерации строителей Украины

Вчера, 23 марта, состоялось общее собрание Украинской Строительной Ассоциации (УБА), на котором члены ассоциации единодушно проголосовали за объединение УБА, Палаты строителей Украины и ассоциации «Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий» в ассоциацию «Конфедерация строителей Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УБА.

Председатель совета директоров УБА Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ отметил, что в принятом законе «О регулировании градостроительной деятельности» прописан статус саморегулирующихся организаций. Для приобретения этого статуса между УБА, Строительной палатой Украины и ассоциацией «Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий» достигнута договоренность об объединении трех ассоциаций в мощную всеукраинскую структуру с целью объединения всех участников строительной отрасли для решения проблемных вопросов отрасли.

Руководящий состав конфедерации будет избран ее на общем собрании.